الكينج وحسام غالي وهند صبري وظافر العابدين في إعلان لشركة اتصال

شارك النجم محمد منير في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات مع الفنانة هند صبري وظافر العابدين ونيكول سابا ودنيا سمير غانم واللاعب حسام غالي.

وتحدث الإعلان عن أهمية الجار في جو مليء بالسعادة والبهجة، وقدم كل من النجوم مقطع من أغنية ولاقت الأغنية استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.