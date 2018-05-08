نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحدث فيه إلى جمهوره، وبدأه بتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان، فيما كشف عن تعرضه إلى حالة تسمم، موضحًا حقيقة بيان "MBC مصر" وموقفه من القناة والخلاف القائم بينهما.
وقال رمضان في الفيديو "تعود عليكم الأيام بخير، باقي على رمضان 10 أيام، عامل الفيديو ده لجمهوري ولبعض الصحافيين المهتمين بالبيان اللي أصدره رئيس إحدى القنوات الخليجية في مصر، ده حق الرد" - في إشارة منه لقناة "mbc مصر".
وتابع "الحقيقة ده بيان كاذب يدعي إني اخدت العربون وأن رئيس القناة طالبني بيه وأنا رفضت أرجعه، الكلام ده كله غير حقيقي، الحقيقة إني موّقع عقد مع شركة تابعة لمجموعة والشخص اللي أصدر البيان موظف فيها بيرأس إحدى قنواتها، أنا مش موّقع معاه عقود أنا موقع مع شركة، تم الاتفاق معاها إني هعمل في 2018 مسلسل مع العدل جروب، هيتم عرضه على "دي إم سي" في مصر وقنوات عربية أخرى".
وأضاف "أنا عايز أوضح هذه الحقيقة إن الكلام اللي اتقال في حقي ده كلام كاذب والغرض منه الإساءة لسمعتي وللقناة اللي اشترت مسلسلي هذا العام، لأن مش ممكن تعرض مسلسلي وتاخده وهي عارفة إني على خلاف مع قناة أخرى دي مش أخلاقنا كمصريين، دي الحقيقة عشان الناس اللي وصلها البيان، ده حق الرد".
واعتذر عن إيقاعه البطيء في الكلام بالفيديو، موضحًا أنه أصيب بحالة إعياء شديدة، نتيجة إصابته بتسمم، مضيفًا "آسف على إيقاعي البطيء في الكلام كنت في حالة إعياء شديدة جدا، جالي حالة تسمم والحمد لله بتعافى وإن شاء الله نرجع نكمل تصوير المسلسل على خير. 10 أيام وتشوفوا الحلقة الأولى، يارب ينال إعجابكم وأرفع راس القنوات اللي بيتعرض عليها مسلسلي زي ما رفعت راس القنوات اللي عرضت (ابن حلال) والقناة اللي عرضت (الأسطورة) وهي اللي يرأسها من ادعى كذبا عليا وهو رجل استفاد مني في يوم من الأيام وربنا عز وجل بيقول (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)".
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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