نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحدث فيه إلى جمهوره، وبدأه بتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان، فيما كشف عن تعرضه إلى حالة تسمم، موضحًا حقيقة بيان "MBC مصر" وموقفه من القناة والخلاف القائم بينهما.

وقال رمضان في الفيديو "تعود عليكم الأيام بخير، باقي على رمضان 10 أيام، عامل الفيديو ده لجمهوري ولبعض الصحافيين المهتمين بالبيان اللي أصدره رئيس إحدى القنوات الخليجية في مصر، ده حق الرد" - في إشارة منه لقناة "mbc مصر".

وتابع "الحقيقة ده بيان كاذب يدعي إني اخدت العربون وأن رئيس القناة طالبني بيه وأنا رفضت أرجعه، الكلام ده كله غير حقيقي، الحقيقة إني موّقع عقد مع شركة تابعة لمجموعة والشخص اللي أصدر البيان موظف فيها بيرأس إحدى قنواتها، أنا مش موّقع معاه عقود أنا موقع مع شركة، تم الاتفاق معاها إني هعمل في 2018 مسلسل مع العدل جروب، هيتم عرضه على "دي إم سي" في مصر وقنوات عربية أخرى".

وأضاف "أنا عايز أوضح هذه الحقيقة إن الكلام اللي اتقال في حقي ده كلام كاذب والغرض منه الإساءة لسمعتي وللقناة اللي اشترت مسلسلي هذا العام، لأن مش ممكن تعرض مسلسلي وتاخده وهي عارفة إني على خلاف مع قناة أخرى دي مش أخلاقنا كمصريين، دي الحقيقة عشان الناس اللي وصلها البيان، ده حق الرد".

واعتذر عن إيقاعه البطيء في الكلام بالفيديو، موضحًا أنه أصيب بحالة إعياء شديدة، نتيجة إصابته بتسمم، مضيفًا "آسف على إيقاعي البطيء في الكلام كنت في حالة إعياء شديدة جدا، جالي حالة تسمم والحمد لله بتعافى وإن شاء الله نرجع نكمل تصوير المسلسل على خير. 10 أيام وتشوفوا الحلقة الأولى، يارب ينال إعجابكم وأرفع راس القنوات اللي بيتعرض عليها مسلسلي زي ما رفعت راس القنوات اللي عرضت (ابن حلال) والقناة اللي عرضت (الأسطورة) وهي اللي يرأسها من ادعى كذبا عليا وهو رجل استفاد مني في يوم من الأيام وربنا عز وجل بيقول (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)".