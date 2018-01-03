قالت الفنانة آيتن عامر، إنها بدأت تصوير مشاهد دورها فى فيلم "على بابا" للنجم كريم فهمى، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى معالى تنتمى إلى أسرة فقيرة ويستغلها النجم كريم فهمى لتفعل أشياء لمصلحته الشخصية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى كوميدى.

فيلم "على بابا" من بطولة النجم كريم فهمى، آيتن عامر، أحمد فتحى، محمد ثروت، صبرى فواز، فراس سعيد ودارين حداد، ومن إخراج وليد الحلفاوى وتأليف كريم فهمى وإنتاج أحمد السبكى.

وتشارك أيضا الفنانة آيتن عامر فى موسم رمضان مع النجم مصطفى شعبان فى مسلسله الجديد "أيوب"، حيث تجسد شخصية شقيقته، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، للمنتج تامر مرسى.