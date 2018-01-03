قالت الفنانة آيتن عامر، إنها بدأت تصوير مشاهد دورها فى فيلم "على بابا" للنجم كريم فهمى، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى معالى تنتمى إلى أسرة فقيرة ويستغلها النجم كريم فهمى لتفعل أشياء لمصلحته الشخصية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى كوميدى.
فيلم "على بابا" من بطولة النجم كريم فهمى، آيتن عامر، أحمد فتحى، محمد ثروت، صبرى فواز، فراس سعيد ودارين حداد، ومن إخراج وليد الحلفاوى وتأليف كريم فهمى وإنتاج أحمد السبكى.
وتشارك أيضا الفنانة آيتن عامر فى موسم رمضان مع النجم مصطفى شعبان فى مسلسله الجديد "أيوب"، حيث تجسد شخصية شقيقته، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، للمنتج تامر مرسى.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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