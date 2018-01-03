بعد قصة حب دامت ما يقرب من العامين أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون أنه تمت خطبتها مؤخرا على صديقها كريس زيلكا، فأكدت النجمة البالغة من العمر 36 عاما أن زيلكا طلب الزواج منها خلال رحلة رومانسية فى اسبين بولاية كولورادو فى نهاية الأسبوع.

نشرت باريس هيلتون على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو قصير وثق لحظة طلب كريس زيلكا الزواج منها، بينما كان يرتدى الثنائى بدلا للتزلج، وفجأة جلس زيلكا على إحدى ركبتيه وقدم لها خاتم الزواج من ألماس، فقابلت باريس الطلب بسعادة بالغة.

ووصلت نسبة مشاهدة الفيديو على صفحة باريس على "إنستجرام" إلى أكثر من 2.9 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط.