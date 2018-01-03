احتفل النجم الكوميدى محمد هنيدى بوصول عدد متابعيه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" إلى 3 ملايين متابع موجها الشكر لجمهوره.

ونشر هنيدى عبر حسابه صورا مصحوبة بتعليق: "3 ملايين شكرا ليكم".