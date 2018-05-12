أعرب الفنان الشاب طارق صبرى عن سعادته بالعمل للمرة الثانية مع الزعيم عادل إمام بمسلسل «عوالم خفية» بعد العمل معه في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، حيث أكد صبرى أن الزعيم يعشق الشباب الموهوب ويساعده بكل صدر رحب.
أما عن موعد انتهائه من تصوير مشاهده فأشار صبرى إلى أنه سينتهى من التصوير بالتزامن مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل.
و"عوالم خفية" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ومى سليم، وبشرى، وهبة مجدى، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، ونور قدرى، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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