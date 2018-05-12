أعرب الفنان الشاب طارق صبرى عن سعادته بالعمل للمرة الثانية مع الزعيم عادل إمام بمسلسل «عوالم خفية» بعد العمل معه في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، حيث أكد صبرى أن الزعيم يعشق الشباب الموهوب ويساعده بكل صدر رحب.

أما عن موعد انتهائه من تصوير مشاهده فأشار صبرى إلى أنه سينتهى من التصوير بالتزامن مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل.

و"عوالم خفية" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ومى سليم، وبشرى، وهبة مجدى، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، ونور قدرى، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.