بشرى تشعل الجدل بصورتها مع رجل الأعمال الشهير وأنباء عن زواجهما

أثارت الممثلة المصرية بشرى، جدل جديد بشأن علاقتها مع رجل أعمال شهير، حيث نشرت صور عدّة لها من مناسبتين، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مجددًا برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وجاءت الصور الأولى التي نشرتها بشرى، من ندوة عن دور المرأة، ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في فرنسا، وعلّقت عليها قائلة "الآن من كان في ندوة أتحدث فيها عن دور المرأة في السينما العربية".
وكانت المناسبة الثانية، فقد ظهرت بشرى من خلالها على السجادة الحمراء بفستان طويل اسود، واللافت هو ظهورها برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس، وخاصة بعد أن طالتهما مؤخرًا شائعة زواجهما سرًا.
وعلّقت عليها قائلة "وفد مهرجان الجونة في كان بعد عرض الفيلم المصري "يوم الدين" لأبو بكر شوقي، وسعادة كبيرة وتصفيق استمر ١٥ دقيقة بدون توقف ورد فعل غير مسبوق".
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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