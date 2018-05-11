بشرى تشعل الجدل بصورتها مع رجل الأعمال الشهير وأنباء عن زواجهما

أثارت الممثلة المصرية بشرى، جدل جديد بشأن علاقتها مع رجل أعمال شهير، حيث نشرت صور عدّة لها من مناسبتين، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مجددًا برفقة رجل الأعمال ​نجيب ساويرس.

وجاءت الصور الأولى التي نشرتها بشرى، من ندوة عن دور المرأة، ضمن فعاليات مهرجان "كان" ​السينما​ئي الدولي في فرنسا، وعلّقت عليها قائلة "الآن من كان في ندوة أتحدث فيها عن دور المرأة في السينما العربية".

وكانت المناسبة الثانية، فقد ظهرت بشرى من خلالها على السجادة الحمراء بفستان طويل اسود، واللافت هو ظهورها برفقة رجل الأعمال ​نجيب ساويرس​، وخاصة بعد أن طالتهما مؤخرًا شائعة زواجهما سرًا.

وعلّقت عليها قائلة "وفد ​مهرجان الجونة ​في كان بعد عرض الفيلم المصري "يوم الدين" لأبو بكر شوقي، وسعادة كبيرة وتصفيق استمر ١٥ دقيقة بدون توقف ورد فعل غير مسبوق".