محمد رمضان يوضح لجمهوره العربي حقيقة تعرضه لهجوم من الشعب المصري

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو وجه من خلاله رسالة لجمهوره في الوطن العربي، نافيًا ما يتردد على ألسنتهم بأنه يُهاجم في مصر ولا يلقى الدعم الذي يستحقه.

ورد رمضان "كل سنة وانتم طيبين، بوجه رسالتي لكل جمهوري في الوطن العربي باستثناء مصر. السائد في تعليقاتكم أن محمد رمضان بيُهاجم لأنه ناجح وفيه حقد وغيرة، وأمس في برنامج كويتي قال إن محمد رمضان بيهاجموه لأنه ناجح وإنه لو كان في أي دولة عربية أخرى كان لاقى الدعم".

وتابع: "حق الرد مني مش تحيز لبلدي ولا أهلي وناسي، أنا في نهار رمضان وده كلام يشهد عليه ربنا ويشهد عليه أي حد عاش في مصر، الشعب المصري اكتر شعب في الوطن العربي بيحب الخير لبعضه أكتر شعب شهم وجدع في الدنيا والعالم كله بيشهد بده، أي مواطن أجنبي عاش في مصر مقالش غير الكلام ده، فكرة الهجوم دي نسبة قليلة جدًا مقارنة بحجم جمهوري ومحبيني، يجوز بتشوفوا لينكات كتير فيها بعض الهجوم وبيتقال فيها إن محمد رمضان بيستفز الجمهور، ودي والله العظيم قلة قليلة مقارنة بجمهوري والدليل على كلامي هو ان نجاحي بعد ربنا هو صنع جمهوري هو اللي وصل اسم محمد رمضان لكل جمهوري في الوطن العربي، الفضل يرجع لربنا أولا ثم لجمهوري المصري، والله مفيش ضغينة وفيه دعم كبير من جمهوري".

وأكد أن يلمس بنفسه حب الجمهور في الشارع، وكذلك عندما يلتقي بهم في المسرح، مضيفًا: "أنا الممثل الوحيد الملتزم باستثناء (مسرح مصر) بفتح مسرح وبقابل جمهوري كل يوم تحت سقف واحد"، مختتمًا: "تحياتي ليكم وأرجو إني أكون عند حسن ظنكم ويارب رسالتي تفرق معاكم، وفي نظرتكم لبلدي وشعب بلدي الكلام ده غير حقيقي، أنا جمهوري بيحبني جدا وبيدعمني ويحب لي الخير ويدفعني للأمام. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "نسر الصعيد"، إنتاج العدل جروب، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج ياسر سامي، بطولة درة، وفاء عامر، سيد رجب، عايدة رياض، محمد عز، عائشة بن أحمد.