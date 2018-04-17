وفاة والد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الثلاثاء

توفي صباح اليوم الثلاثاء 17 أبريل والد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ولم يعلن حتى الآن موعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء أو أي تفصايل خاصة بوفاة الراحل.

كانت شيرين أحيت مؤخرا حفلا في المغرب مع زوجها حسام حبيب، ولاقى الحفل نجاحا كبيرا، كما سبق أن أحيا الثنائي حفلا في الكويت.