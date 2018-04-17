وفاة والد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الثلاثاء

توفي صباح اليوم الثلاثاء 17 أبريل والد الفنانة شيرين عبد الوهاب.
ولم يعلن حتى الآن موعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء أو أي تفصايل خاصة بوفاة الراحل.
كانت شيرين أحيت مؤخرا حفلا في المغرب مع زوجها حسام حبيب، ولاقى الحفل نجاحا كبيرا، كما سبق أن أحيا الثنائي حفلا في الكويت.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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