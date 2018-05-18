في الحلقة الأولى من مسلسل "اختفاء" تميزت النجمة نيللي كريم، وأتقنت اللغة الروسية بشكل واضح، إذ تجسد دور أستاذ مساعد في كلية الآداب قسم اللغة الروسية، وتعمل أيضًا بالتدريس في إحدى جامعات روسيا.
ويعود سر إتقانها للغة إلى أصولها الحقيقية، فمن المعروف أن والدة نيللي كريم من أصل روسي ووالدها مصري، وهو ما جعل إتقان اللغة أمرًا سهلاً عليها.
وخلال الحلقة كشفت الأحداث عن أول لقاء بينها وبين زوجها الصحفي والروائي شريف "هشام سليم" الذي تم عن طريق الصدفة، إذ كانت تقرأ إحدى رواياته عن قصة رجل شرقي تزوج امرأة من مجتمع أوروبي مختلف تمامًا وفكرة صراع الحضارات، وتعرف عليها وطلب رأيها في الرواية لتتفاجأ بعد ذلك أنه مؤلفها وخلال حديثهما سُلِّط الضوء على معلومة حقيقية من حياة نيللي كريم الشخصية وهي أن والدتها روسية ووالدها مصري وعلى الرغم من ذلك كانوا متفاهمين.
مسلسل «اختفاء» بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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