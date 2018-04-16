الفنان محمد منير​ يخضع لعملية جراحية ناحجة الأحد

خضع الفنان المصري ​محمد منير​ إلى عملية جراحية في مستشفى دار الفؤاد وكللت بالنجاح كما أكد مصدر مقرب منه، من دون الإفصاح عن ماهية العملية.

وأضاف المصدر ان ما تردد خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية هو كلام غير صحيح بل ان حالته مستقرة ويحتاج الآن إلى فترة نقاهة.

ويتواجد منير حالياً في غرفة العناية المركزة ويتوقع أن ينتقل إلى غرفة عادية خلال ساعات.

وكان منير قد احيا مؤخراً حفلاً غنائياً كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية.