الفنان محمد منير​ يخضع لعملية جراحية ناحجة الأحد

خضع الفنان المصري محمد منير إلى عملية جراحية في مستشفى دار الفؤاد وكللت بالنجاح كما أكد مصدر مقرب منه، من دون الإفصاح عن ماهية العملية.
وأضاف المصدر ان ما تردد خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية هو كلام غير صحيح بل ان حالته مستقرة ويحتاج الآن إلى فترة نقاهة.
ويتواجد منير حالياً في غرفة العناية المركزة ويتوقع أن ينتقل إلى غرفة عادية خلال ساعات.
وكان منير قد احيا مؤخراً حفلاً غنائياً كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية.
GMT 08:51 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانبراد بيت يدخل علاقة عاطفية جديدة مع مهندسة أميركية
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك