تواصل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تحضيراتها الخاصة بدورها فى مسلسل "زين" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد دور الزوجة الثانية الصعيدية لمحمد رمضان بطل العمل، وابنة عمه وتعيش فى الصعيد مع عائلتها، وتتدرب عائشة بشكل مكثف على التحدث باللهجة الصعيدية.
ومن ناحية أخرى تصور عائشة هذه الأيام دورها فى مسلسل "ورا الشمس" مع المخرج أحمد سمير فرج، والمكون من 60 حلقة، تأليف محمد ناير، وبطولة لقاء الخميسى وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسنى وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، ومقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.
وينطلق تصوير مسلسل "زين" يوم 13 يناير الجارى فى الديكورات المخصصة للعمل، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين النجمة التونسة درة، وسلوى محمد على وباقى فريق العمل حسبما أكد المنتج جمال العدل .
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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