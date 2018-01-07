تواصل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تحضيراتها الخاصة بدورها فى مسلسل "زين" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد دور الزوجة الثانية الصعيدية لمحمد رمضان بطل العمل، وابنة عمه وتعيش فى الصعيد مع عائلتها، وتتدرب عائشة بشكل مكثف على التحدث باللهجة الصعيدية.

ومن ناحية أخرى تصور عائشة هذه الأيام دورها فى مسلسل "ورا الشمس" مع المخرج أحمد سمير فرج، والمكون من 60 حلقة، تأليف محمد ناير، وبطولة لقاء الخميسى وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسنى وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، ومقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

وينطلق تصوير مسلسل "زين" يوم 13 يناير الجارى فى الديكورات المخصصة للعمل، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين النجمة التونسة درة، وسلوى محمد على وباقى فريق العمل حسبما أكد المنتج جمال العدل .