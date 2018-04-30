الإعلامي عمرو أديب يرحل عن قناة on e

أعلن الإعلامي عمرو أديب انسحابه من قناة أون إي منتصف شهر رمضان القادم، حيث ستكون آخر حلقاته في برنامج كل يوم المذاع على فضائية أون إي.
وقال أديب إنه يسعى لإرساء قيمة جديدة في الإعلام المصري، وأن يعلن كل إعلامي موعد توقف برنامجه أو انتهائه من الظهور قبلها؛ من قبيل الشفافية مع المشاهد واحترامه.
ووجه أديب الشكر لكل مشاهديه خلال فترة تقديم البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج استطاع خلال العامين الماضيين الحصول على جائزة أفضل برنامج.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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