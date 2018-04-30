الإعلامي عمرو أديب يرحل عن قناة on e

أعلن الإعلامي عمرو أديب انسحابه من قناة أون إي منتصف شهر رمضان القادم، حيث ستكون آخر حلقاته في برنامج كل يوم المذاع على فضائية أون إي.

وقال أديب إنه يسعى لإرساء قيمة جديدة في الإعلام المصري، وأن يعلن كل إعلامي موعد توقف برنامجه أو انتهائه من الظهور قبلها؛ من قبيل الشفافية مع المشاهد واحترامه.

ووجه أديب الشكر لكل مشاهديه خلال فترة تقديم البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج استطاع خلال العامين الماضيين الحصول على جائزة أفضل برنامج.