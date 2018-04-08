اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

واصلت الصحف البريطانية الصادرة الأحد اهتمامها بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الصحف تقارير تفيد بمقتل ما لايقل عن 70 شخصاً جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي من النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا.

وأشارت إلى مقتل الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجي برصاص قناصين من الجيش الإسرائيلي في تظاهرات الحدود مع قطاع غزة.

وأفادت الصحف قيام رجال أعمال وسياسيين بريطانيين من تيارات مختلفة برصد أكثر من 50 مليون جنيه استرليني لتشكيل حزب سياسي جديد.

كما أشارت إلى مواجهة منطقة اليورو تراجع مؤشرات اقتصادية جديدة قد تسبب تداعيات وأزمة مالية قادمة.