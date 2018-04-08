اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

واصلت الصحف البريطانية الصادرة الأحد اهتمامها بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الصحف تقارير تفيد بمقتل ما لايقل عن 70 شخصاً جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي من النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا.
وأشارت إلى مقتل الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجي برصاص قناصين من الجيش الإسرائيلي في تظاهرات الحدود مع قطاع غزة.
وأفادت الصحف قيام رجال أعمال وسياسيين بريطانيين من تيارات مختلفة برصد أكثر من 50 مليون جنيه استرليني لتشكيل حزب سياسي جديد.
كما أشارت إلى مواجهة منطقة اليورو تراجع مؤشرات اقتصادية جديدة قد تسبب تداعيات وأزمة مالية قادمة.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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