اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره البرتغالي مارسيلو دي سواز، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
وسلطت الضوء على إقرار وزراء الخارجية والاقتصاد العرب في ختام اجتماعاتهم التحضيرية مشروعات قرارات الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على قمة الدمام
وركزت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في سوريا ، مشيرة إلى الاستعدادات الأوروبية الأمريكية لتوجيه ضربة للنظام السوري رداً على الهجوم الكيماوي في دوما.
وتطرقت إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة استشهاد فلسطيني وإصابة أخر إثر غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مدينة غزة.
وأنبأت في الإطار ذاته، عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء مسيرات العودة إلى 33 شهيدًا بينهم 3 أطفال، فيما وصل عدد المصابين والجرحى إلى 3079 جريحًا.
ونشرت صحف مصر إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتزام بلاده رفع شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، بسبب ما وصفه بالاعتداء على سيادة الدولة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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