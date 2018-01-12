قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحويل الإعلامي أحمد عبدون مقدم البرنامج الشهير "عم يتساءلون" المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية المصرية للتحقيق، وذلك بعد الشكاوى والمخالفات التي ظهرت في الحلقات الأخيرة لبرنامجه، حيث أنه استخدم سب وإهانات وحالات شاذة، وكذلك الإساءة للدين، وإصرار عبدون على مناقشة الفتاوى الشاذة.

حيث قررت لجنة الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعها مساء اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، إحالة مقدم برنامج "عم يتساءلون" للتحقيق، حيث أكد تصريحات رئيس اللجنة أن البرنامج موجه له اتهامات مهمة منها السب والقذف، كما أنه يحث على العنف ويتناول أمور شاذة منها "زنا المحارم"، وبذلك تم تعميم وقائع فردية على جميع المجتمع. وأضاف رئس اللجنة من خلال تصريحات صحافية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أنها سوف تحقق في جميع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل مقدم البرنامج، وسيتم رفع التوصيات للمجلس.