قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحويل الإعلامي أحمد عبدون مقدم البرنامج الشهير "عم يتساءلون" المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية المصرية للتحقيق، وذلك بعد الشكاوى والمخالفات التي ظهرت في الحلقات الأخيرة لبرنامجه، حيث أنه استخدم سب وإهانات وحالات شاذة، وكذلك الإساءة للدين، وإصرار عبدون على مناقشة الفتاوى الشاذة.
حيث قررت لجنة الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعها مساء اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، إحالة مقدم برنامج "عم يتساءلون" للتحقيق، حيث أكد تصريحات رئيس اللجنة أن البرنامج موجه له اتهامات مهمة منها السب والقذف، كما أنه يحث على العنف ويتناول أمور شاذة منها "زنا المحارم"، وبذلك تم تعميم وقائع فردية على جميع المجتمع. وأضاف رئس اللجنة من خلال تصريحات صحافية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أنها سوف تحقق في جميع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل مقدم البرنامج، وسيتم رفع التوصيات للمجلس.
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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