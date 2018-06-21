أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الشؤون الدينية التونسية أحمد عظوم المشيدة بالجهود والاستعدادات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات بالمملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لعام 1439 هـجري في ظل الرعاية الكريمة والدعم الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .
وتابعت صحف الخميس آخر المستجدات في ليبيا حيث تطرقت إلى بدء حرس المنشات النفطية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من جديد وسط مخاوف من تأثيراتها على المشهد السياسي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد .
وأوردت في الشأن السوري اعلان لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .
وأخبرت عن تحرير قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي مواقع جديدة في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية .
ونشرت صحف تونس العديد من التقارير الإقليمية والدولية الأخرى من بينها دعوة وزير الداخلية الايطالي إلى تفعيل وتعجيل إجراءات طلب اللجوء في البلاد , وبدء الانتخابات الرئاسية التركية في الخارج , واعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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