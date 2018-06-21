أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الشؤون الدينية التونسية أحمد عظوم المشيدة بالجهود والاستعدادات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات بالمملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لعام 1439 هـجري في ظل الرعاية الكريمة والدعم الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وتابعت صحف الخميس آخر المستجدات في ليبيا حيث تطرقت إلى بدء حرس المنشات النفطية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من جديد وسط مخاوف من تأثيراتها على المشهد السياسي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد .

وأوردت في الشأن السوري اعلان لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .

وأخبرت عن تحرير قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي مواقع جديدة في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية .

ونشرت صحف تونس العديد من التقارير الإقليمية والدولية الأخرى من بينها دعوة وزير الداخلية الايطالي إلى تفعيل وتعجيل إجراءات طلب اللجوء في البلاد , وبدء الانتخابات الرئاسية التركية في الخارج , واعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .