اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد إلى تصريحات رئيس الوزراء اليمني ، أحمد عبيد بن دغر ، وتأكيده أن حصار صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين ، هي بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير في المنطقة.

وأبرزت الصحف التقدم غير المسبوق لجيش الشرعية اليمني بدعم طيران التحالف العربي ، على أكثر من جبهة ومصرع وجرح واعتقال ما لا يقل عن 350 من الميليشيا الحوثية خلال يومين بمحيط صعدة .

وأشارت إلى أن نزاهة الانتخابات البرلمانية العراقية ، تشكل ضمانة لاستقرار البلاد ونجاح حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي يراهن عليها الكثير من العراقيين.

وفي الشأن الدولي ، تابعت الصحف الإحتجاجات والمظاهرات التي شهدها إقليم الأحواز ، ضد الإستبداد الإيراني وسياسة الإحتواء والتذويب التي تمارسها السلطات الإيرانية ضدهم.