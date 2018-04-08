اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد إلى تصريحات رئيس الوزراء اليمني ، أحمد عبيد بن دغر ، وتأكيده أن حصار صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين ، هي بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير في المنطقة.
وأبرزت الصحف التقدم غير المسبوق لجيش الشرعية اليمني بدعم طيران التحالف العربي ، على أكثر من جبهة ومصرع وجرح واعتقال ما لا يقل عن 350 من الميليشيا الحوثية خلال يومين بمحيط صعدة .
وأشارت إلى أن نزاهة الانتخابات البرلمانية العراقية ، تشكل ضمانة لاستقرار البلاد ونجاح حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي يراهن عليها الكثير من العراقيين.
وفي الشأن الدولي ، تابعت الصحف الإحتجاجات والمظاهرات التي شهدها إقليم الأحواز ، ضد الإستبداد الإيراني وسياسة الإحتواء والتذويب التي تمارسها السلطات الإيرانية ضدهم.
GMT 09:28 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 09:24 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 07:57 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 20:20 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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