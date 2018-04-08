اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية لدعم الأمن الإقليمي، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وتابعت نتائج زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي إلى أفغانستان لبحث عملية السلام الأفغانية.

واهتمت بتصريح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الذي نفى قدرة باكستان في التأثير على قيادة حركة طالبان الأفغانية.

وتناقلت أنباء مقتل عشرات المدنيين إثر هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية.

وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط المجازر التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء.

وأشارت إلى التقدم الذي تحرزه القوات الشرعية اليمنية ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن لتحرير المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات.