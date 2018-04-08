اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية لدعم الأمن الإقليمي، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وتابعت نتائج زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي إلى أفغانستان لبحث عملية السلام الأفغانية.
واهتمت بتصريح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الذي نفى قدرة باكستان في التأثير على قيادة حركة طالبان الأفغانية.
وتناقلت أنباء مقتل عشرات المدنيين إثر هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية.
وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط المجازر التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء.
وأشارت إلى التقدم الذي تحرزه القوات الشرعية اليمنية ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن لتحرير المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات.
GMT 09:42 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 09:28 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 07:57 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 20:20 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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