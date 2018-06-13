مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,295.86 بارتفاع وقدره 7.95 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الإستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,000.89 بارتفاع وقدره 3.47 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و 72 ألفًا و 247 سهما بقيمة إجمالية قدرها 621 ألفًا و 53 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.