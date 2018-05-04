انخفاض الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية

انخفض صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة الأردنية خلال شهر أبريل 2018م، بمقدار مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 5.1 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017م.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة الأردنية، أن قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال التداول في البورصة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 19.9 مليون دينار أردني، شكل ذلك ما نسبته 17.5% من حجم التداول الكلي.

وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أبريل حوالي 48.6% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.4% ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 12.2%.