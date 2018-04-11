مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض الأربعاء

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأنهى مؤشر "ستوكس يورب 600 " القياسي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.59 % إلى 376 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني 103 نقطة ليغلق عند 12293 نقطة .

وهبط مؤشر "ايبكس" الإسباني 28 نقطة ليغلق عند 9735 نقطة.