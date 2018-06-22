وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على إنهاء برنامج المساعدات الثالث لليونان

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث، بما في ذلك إجراءات تخفيف الديون وتقديم شريحة مالية أخيرة، حسبما أفادت مصادر إعلامية الليلة.
وتوصل الوزراء إلى الاتفاق بعد ساعات من المفاوضات الصعبة. وبموجب الاتفاق يتعين على الدائنين الأوروبيين منح اليونان دفعة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو (4ر17 مليار دولار) وتمديد فترة استحقاق الدين عشر سنوات على قروض بعينها.
وتهدف الحزمة، التي تمثل نهاية برنامج المساعدات الثالث لليونان، إلى ضمان أن تكون البلاد قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع أثينا عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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