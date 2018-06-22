وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على إنهاء برنامج المساعدات الثالث لليونان

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث، بما في ذلك إجراءات تخفيف الديون وتقديم شريحة مالية أخيرة، حسبما أفادت مصادر إعلامية الليلة.

وتوصل الوزراء إلى الاتفاق بعد ساعات من المفاوضات الصعبة. وبموجب الاتفاق يتعين على الدائنين الأوروبيين منح اليونان دفعة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو (4ر17 مليار دولار) وتمديد فترة استحقاق الدين عشر سنوات على قروض بعينها.

وتهدف الحزمة، التي تمثل نهاية برنامج المساعدات الثالث لليونان، إلى ضمان أن تكون البلاد قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع أثينا عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.