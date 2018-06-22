الأرجنتين تحصل على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي عن القرض الأكبر في تاريخه، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض قيمته 50 مليار دولار للأرجنتين، يتم صرفه على مدى 3 سنوات. وذكر الصندوق في بيان صحافي أن الأرجنتين ستحصل فورا على 15 مليار دولار من قيمة القرض. وسيتم استخدام نصف هذه الشريحة لدعم ميزانية الدولة.

في الوقت نفسه، سيتم صرف باقي قيمة القرض وقيمته 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بعد مراجعة دورية ربع سنوية للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. وذكر صندوق النقد أن حكومة الأرجنتين تعتزم اعتبار مبلغ 35 مليار دولار من قيمة القرض "احتياطيا وقائيا" لها.

وأشارت وكالات غربية إلى أن هذا القرض هو الأكبر من نوعه في تاريخ صندوق النقد الدولي.