الذهب يرتفع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر خلال الجلسة السابقة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرا بفعل جني للأرباح.
وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر كانون الأول 2017.
بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7% على أساس أسبوعي.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.1% إلى 1271.50 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 16.39 دولار للأونصة وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6% هذا الأسبوع. وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو أيار إلى 16.16 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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