الذهب يرتفع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر خلال الجلسة السابقة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرا بفعل جني للأرباح.

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر كانون الأول 2017.

بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7% على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.1% إلى 1271.50 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 16.39 دولار للأونصة وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6% هذا الأسبوع. وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو أيار إلى 16.16 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.