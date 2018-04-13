البنك المركزي اليمني يتخذ سلسلة قرارات للحفاظ على القطاع المصرفي في البلاد

اتخذ البنك المركزي اليمني سلسلة قرارات للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي في البلاد.واتخذ مجلس إدارته في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك محمد منصور زمام، عددًا من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي.

وشملت القرارات ضرورة القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء البلاد، إضافة إلى القضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي

وقال محافظ البنك المركزي:" إن مجلس إدارة البنك اتخذ عددًا من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم تسلم الوديعة السعودية"