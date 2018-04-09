أوكرانيا تدعو إلى التخلي عن مشروع أنبوب الغاز الروسي الألماني

دعا الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو الاثنين ألمانيا الى التخلي عن مشروع لبناء انبوب غاز ثانٍ مثير للجدل لنقل الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه قد يتيح فرض "حصار" على بلاده.