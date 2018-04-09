منعت استراليا مغادرة سفينة تصدير كان من المقرر أن تنقل شحنة تتألف من خمسين الف رأس غنم إلى دول عربية بالشرق الأوسط، بعد انتشار مقطع فيديو لأغنام تنفق وتصارع للتنفس في ظروف قذرة وبائسة على متن رحلات سابقة العام الفائت.
GMT 17:38 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبردعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال
GMT 21:51 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر" إناكتوس" يحتل المرتبة الثالثة في المسابقة العالمية للمقاولات الاجتماعية
GMT 04:18 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيوتحسن بيانات قطاع العمالة في استراليا خلال شهر مايو
GMT 04:09 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيوالدولار الاسترالي يرتفع بالقرب من الأعلى في عشرة أسابيع بعد بيانات العمالة
GMT 11:22 2017 الأحد ,26 شباط / فبرايرإنتاج الذهب في استراليا يسجل في 2016 أعلى مستوى منذ 1999
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك