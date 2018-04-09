منعت استراليا مغادرة سفينة تصدير كان من المقرر أن تنقل شحنة تتألف من خمسين الف رأس غنم إلى دول عربية بالشرق الأوسط، بعد انتشار مقطع فيديو لأغنام تنفق وتصارع للتنفس في ظروف قذرة وبائسة على متن رحلات سابقة العام الفائت.