الذهب يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

أدى استمرار التراجع الذي يشهده الدولار الامريكي الذي تزامن مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن جراء العوامل الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية الى دفع سعر الذهب لتسجيل اعلى مستوى له هذا الاسبوع .

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفعاً بما يقرب من 0.4 % ليصل الى 1344.16 دولار للأونصة ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد ما لامست أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1345.35 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1348 دولارا للاونصة.