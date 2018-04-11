الذهب يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

أدى استمرار التراجع الذي يشهده الدولار الامريكي الذي تزامن مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن جراء العوامل الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية الى دفع سعر الذهب لتسجيل اعلى مستوى له هذا الاسبوع .
وسجل السعر الفوري للذهب ارتفعاً بما يقرب من 0.4 % ليصل الى 1344.16 دولار للأونصة ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد ما لامست أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1345.35 دولار للأوقية.
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1348 دولارا للاونصة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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