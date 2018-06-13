أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط الأربعاء، بفعل زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.36 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل.