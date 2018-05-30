مؤشر الأسهم اليابانية ينخفض لأدنى مستوى في ستة أسابيع

انخفض المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم بعد اضطراب سياسي في إيطاليا مما أثر سلبًا على أسهم القطاع المالي وشركات التصدير على وجه الخصوص.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.5 % إلى 22018.52 نقطة، بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 21931.65 نقطة.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 % لينهي اليوم عند 1736.13 نقطة.