الأسهم اليابانية تنهي تداولاتها الصباحية على تباين

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم تداولاتها الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية على تباين.
وارتفع مؤشر (نيكي) القياسيبمقدار 86ر1 نقطة، ما نسبته 01ر0في المئة، ليصل عند مستوى 39ر21837 نقطة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 22ر0 في المئة ما يعادل 83ر3 نقطة، ليصل عند مستوى 39ر1732 نقطة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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