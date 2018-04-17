الأسهم اليابانية تنهي تداولاتها الصباحية على تباين

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم تداولاتها الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية على تباين.

وارتفع مؤشر (نيكي) القياسيبمقدار 86ر1 نقطة، ما نسبته 01ر0في المئة، ليصل عند مستوى 39ر21837 نقطة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 22ر0 في المئة ما يعادل 83ر3 نقطة، ليصل عند مستوى 39ر1732 نقطة.