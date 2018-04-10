أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 10- 4-2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك الإماراتية كالأتي:



1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي