سعراليورو في البنوك المصرية الإثنين

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 16 -4-2018، بداية التعاملات ، ما بين 21.63 إلى 21.72 جنيهًا للشراء، وبدأ سعر البيع من 21.88 إلى 21.98 جنيهًا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 21.63 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 21.88 جنيهًا.
بينما سجل سعر اليورو اليوم، في بنك القاهرة، 21.70 جنيهًا للشراء، و21.95 جنيهًا للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي إلى 21.67 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 21.94 جنيهًا .
فيما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 21.66 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 21.93 جنيهًا، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 21.72 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 21.98 جنيهًا
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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