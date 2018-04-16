سعراليورو في البنوك المصرية الإثنين

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 16 -4-2018، بداية التعاملات ، ما بين 21.63 إلى 21.72 جنيهًا للشراء، وبدأ سعر البيع من 21.88 إلى 21.98 جنيهًا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 21.63 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 21.88 جنيهًا.

بينما سجل سعر اليورو اليوم، في بنك القاهرة، 21.70 جنيهًا للشراء، و21.95 جنيهًا للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي إلى 21.67 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 21.94 جنيهًا .

فيما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 21.66 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 21.93 جنيهًا، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 21.72 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 21.98 جنيهًا