أبو ريدة رئيسا لبعثة المنتخب في مونديال روسيا وعبد الغني نائبًا

قرر اتحاد الكرة المصري تعيين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد كرئيس لبعثة المنتخب المصري في روسيا إلى جانب مجدي عبد الغني عضو المجلس كنائب لرئيس البعثة.

منتخب مصر يستعد للمنافسات الأقوى والأهم في العالم، كأس العالم في روسيا 2018.

ويتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.