أبو ريدة رئيسا لبعثة المنتخب في مونديال روسيا وعبد الغني نائبًا

قرر اتحاد الكرة المصري تعيين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد كرئيس لبعثة المنتخب المصري في روسيا إلى جانب مجدي عبد الغني عضو المجلس كنائب لرئيس البعثة.
منتخب مصر يستعد للمنافسات الأقوى والأهم في العالم، كأس العالم في روسيا 2018.
ويتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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