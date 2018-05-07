الأهلي يخسر من السد في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

خسر فريق الأهلي من السد القطري بهدفين مقابل هدف اليوم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وأنهى السد الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق بوعلام خوخي في الدقيقتين 3 و 28 ، وفي الشوط الثاني سجل مهند عسيري هدف للأهلي في الدقيقة 47 .

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، حيث يحتاج فريق الأهلي إلى الفوز بهدف لكي يصعد إلى دور الثمانية .