المنتخب السعودي لكرة القدم يواصل تدريباته بإسبانيا قبل مواجهة الجزائر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الذي يقيمه في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأجريت الحصة التدريبية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي بحضور أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو فريق الإعداد لكأس العالم لؤي السبيعي.
ودشن لاعبو المنتخب الحصة التدريبية بالجري حول الملعب وتدريبات الإحماء، قبل أن يتحولوا للتدريبات التكتيكية التي تركزت على التحرك بدون كرة، بعد ذلك قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين حيث أجرى مناورة على كامل الملعب عمد من خلالها إلى تطبيق العمل التكتيكي الذي سينتهجه في اللقاء الودي أمام منتخب الجزائر يوم الأربعاء المقبل.
وسيجري المنتخب الوطني صباح غدٍ الثلاثاء حصة تدريبية عند العاشر والنصف صباحًا "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.
من جانبه أكد مدافع المنتخب الوطني سعيد المولد على قوة التحضيرات التي تتواكب مع المشاركة في أقوى محفل كروي في كرة القدم، موضحًا أن المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي أسهمت في رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين عطفًا على ما نفذ في الفترة السابقة من تمارين متنوعة أسهمت في رفع معدل الفائدة.
وعن اللقاء الودي أمام منتخب الجزائر قال: "مثل هذه المواجهة الودية نبحث في المرتبة الأولى فيها عن القيمة الفنية منها بعد نهايتها، فالنتيجة لا تهم بقدر أهمية العمل الفني المراد منها".
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