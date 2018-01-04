هاني أبو ريدة يشكر اللاعبين والجهاز الفني على التتويج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا

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خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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