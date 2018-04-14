تعيين ماجد النفيعي رئيساً للأهلي السعودي

وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، من رئاسة النادي الأهلي اليوم السبت.

وأصدر تركي آل الشيخ قراراً، فور قبوله الاستقالة، بتعيين ماجد النفيعي رئيساً للأهلي لمدة موسم واحد، وعبدالله بترجي نائباً له خلال الفترة المقبلة