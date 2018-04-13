اللاعب السعودي ياسر القحطاني يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم السعودى المخضرم ياسر القحطاني، مهاجم فريق الهلال، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة رائعة داخل ملاعب الساحرة المستديرة.

ونشر القحطاني فيديو قصير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يخلع من خلاله قميص الفريق الأزرق ويرتدى زى مشجعى نادى الهلال.