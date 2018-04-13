اللاعب السعودي ياسر القحطاني يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم السعودى المخضرم ياسر القحطاني، مهاجم فريق الهلال، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة رائعة داخل ملاعب الساحرة المستديرة.
ونشر القحطاني فيديو قصير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يخلع من خلاله قميص الفريق الأزرق ويرتدى زى مشجعى نادى الهلال.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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