مورينيو ينفي الإتهامات الموجّهة له بشأن التفريط في محمد صلاح

دافع المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن نفسه بعد الإتهامات التي وجِهت له بتفريطه في النجم المصري محمد صلاح حينما كان مديرًا فنيًا لتشيلسي، وقال مورينيو، في حوار أجراه مع شبكة "اي إس بي إن" الرياضية ونقله موقع جول الرياضي العالمي، إن إدارة نادي تشيلسي الانجليزي هي من تخلّت عن محمد صلاح.

وأكّد مورينيو أنه اختار الفرعون المصري عندما كان لاعبًا لبازل السويسري، مشيرًا إلى أنه توقع بأن يصبح صلاح نجمًا كبيرًا عام 2016، وأضاف "من ضمن الأمور التي تصيبني بالضيق، هي اتهامي بأنني الذي باع صلاح، ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فكنت أرى أنه نجمًا واعدًا، لكن إدارة تشيلسي كانت ترى عكس ذلك".

واستطرد "كما أن محمد صلاح قدم إلينا وهو صغيرًا، ولم يكن مهيأ بدنيًا بالصورة الكافية، كما أنه لم يكن مهيأ نفسيًا ولا اجتماعيًا وثقافيًا، وشعرت أنه فقد السيطرة على نفسه للحظات".

وأضاف مورينيو أنه ولهذا السبب اتخذ قرارًا بضرورة إعارته، مشيرًا إلى أن صلاح هو من طلب منه ذلك نظرًا لحاجته إلى المشاركة بدقائق أطول، وقال مورينيو أن إدارة نادي تشيلسي اتخذت قرارًا ببيعه إلى فيورنتينا الإيطالي، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم عن الأمر شيئًا.

واختتم مورينيو تصريحاته بالقول "أما إذا كنت أنا من قررت بيعه أم لا، فهذا لن يصنع أي فارق، الفارق الوحيد أننا أمام لاعب رائع اسمه محمد صلاح، وأنا سعيد بالمستوى الذي وصل له وكل ما يحدث معه، خاصة وأنه سجل في مرمى كل الفرق ما عدا فريقنا مانشستر يونايتد"، وانتقل صلاح الى نادي تشيلسي ، تحت قيادة جوزيه مورينيو، قادما من بازل السويسري، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء، قبل إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي ومن ثم انتقاله إلى روما، ومنه انتقل إلى ليفربول.