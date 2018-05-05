تعليق مرتضى منصور على رفض تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للزمالك

أصدر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه عن حبه لمجلس إدارة الزمالك ويعتذر عن منصب الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، من جانبه رد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، على بيان آل شيخ، برفض رئاسة الأبيض، قائلًا "أتفهم موقف تركي آل الشيخ جيدًا،
والعلاقات المصرية والسعودية سمن على عسل ولن يفسدها لاعب أو مدرب".وكان قد أكد تركي قائلًا في بيانه "يعرب مكتب المستشار، تركي آل الشيخ عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير،
إلا أنه يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيسًا شرفيًا له".وفي نهاية التدوينه أوضح رئيس هيئة الرياضة السعودية تمنياته الكاملة للفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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