تعليق مرتضى منصور على رفض تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للزمالك

أصدر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه عن حبه لمجلس إدارة الزمالك ويعتذر عن منصب الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، من جانبه رد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، على بيان آل شيخ، برفض رئاسة الأبيض، قائلًا "أتفهم موقف تركي آل الشيخ جيدًا،

والعلاقات المصرية والسعودية سمن على عسل ولن يفسدها لاعب أو مدرب".وكان قد أكد تركي قائلًا في بيانه "يعرب مكتب المستشار، تركي آل الشيخ عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير،

إلا أنه يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيسًا شرفيًا له".وفي نهاية التدوينه أوضح رئيس هيئة الرياضة السعودية تمنياته الكاملة للفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.