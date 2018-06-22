سيليتش يفوز على كويري ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كوينز للتنس

تأهل مارين سيليتش إلى الدور قبل النهائي ببطولة كوينز للتنس بعد تغلبه على سام كويري 7 / 6 7 / 3 و6 / 2 ، اليوم ، في دور الثمانية من البطولة.

وقال سيليتش في تصريح صحفي عقب اللقاء : " لم تكن مباراة سهلة لقد التقينا خمس مرات فقط من قبل لذلك أنا سعيد للغاية بالأداء، بالنظر للعب سام بشكل جيد على الملاعب العشبية هنا".

ومن المقرر أن يلتقي سيليتش في الدور قبل النهائي بالفائز من المباراة التي تجمع بين نيك كيرجيوس وفيليشيانو لوبيز، حامل اللقب.