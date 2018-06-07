تعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم بدون اشتراك ولا ريسيفر

يشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما، لذلك فإن متابعة المباريات هي الشغل الشاغل لقطاع كبير من الجمهور. المعضلة أن المشاهدة تحتاج أموالا لا يملكها أغلبية عشاق الكرة، لذلك عرض موقع نيوتك التقني المتخصص، قائمة بمواقع الإنترنت العالمية التي ستبث مباريات كأس العالم مجانا، دون اشتراك أو جهاز استقبال، ويجب الانتباه إلى أن بعض هذه المواقع يحتاج منك فقط تغيير VPN الجهاز الذي ستشاهد من خلاله.

1- قنوات BBC و ITV

يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم على القنوات البريطانيّة بالتعليق الإنكليزي المميّز من خلال موقع https://tvplayer.com/?utm_source=affilinet&utm_medium=affiliates&utm_campaign=prospecting&utm_content=473347

اضغط على Watch Live للانتقال إلى قائمة القنوات

من القسم الأيمن من مشغّل الفيديو يمكنك اختيار القناة التي تريد مشاهدة المباراة عليها.

ويجب عليك استخدام خدمة VPN واختيار مخدّم Server يقع في بريطانيا لكي تعمل معك القنوات.

2- قنوات SBS

تبث القنوات مباريات كأس العالم 2018 باللغة الإنجليزية وهي قنوات أستراليّة ويمكنك الوصول إليها من خلال الرابط: https://theworldgame.sbs.com.au/how-to-watch-the-live-football-on-sbs-this-week

3- قنوات TF1

إذا أردت مشاهدة مباريات كأس العالم 2018 بتعليق بعيد عن العربيّة والإنجليزية فيمكنك ذلك من خلال قنوات TF1 الفرنسية والتي يمكنك الوصول إليها من خلال الموقع التالي: https://www.tf1.fr/tf1/direct

وتحتاج لخدمة VPN واختيار مخدّم Server يقع في فرنسا إضافة للتسجيل في موقع القناة.

4- قنوات ARD و ZDF

من أشهر القنوات حول العالم وهي ألمانية ويمكنك مشاهدتها مباشرة عبر المواقع الرسميّة الخاصّة بها من خلال الذهاب لموقع قناة ARD من الرابط التالي https://live.daserste.de/

وموقع قناة ZDF من الرابط التالي https://www.zdf.de/live-tv

5- قنوات Mediaset

قنوات إيطاليّة شهيرة ستبثّ مباريات كأس العالم مجانًا عبر موقعها على الإنترنت ويمكنك الوصول إليه من الرابط التالي http://www.mediaset.it/live-streaming/?refresh_ce

وتحتاج إلى خدمة VPN واختيار مخدّم Server يقع في إبطاليا لتعمل معك القنوات.

6- قنوات ORF

القنوات النمساويّة الشهيرة ستبثّ أيضًا مجّانا مباريات كأس العالم 2018 عبر موقعها من الرابط التالي http://tvthek.orf.at/live

وهي باللغة الألمانيّة. وتحتاج إلى خدمة VPN واختيار مخدّم Server يقع في ألمانيا لتعمل معك القنوات.