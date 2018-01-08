الشوط الأول ينتهي بيتقدم الأهلي على الزمالك بهدفين زكريا والسعيد

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك والأهلي المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري، بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد سجلهما مؤمن زكريا وعبد الله السعيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.

وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وسرعان ما بدأ الأهلي يهاجم منذ البداية ونجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى عرضية من وليد سليمان حولها على يمين الشناوي.

بعد الهدف حاول الزمالك تنظيم صفوفه من أجل تعديل النتيجة، وكثف الفريق الأبيض هجومه من على الأجناب، في حين حاول الفريق الأحمر تعزيز التقدم بهدف أخر، وتصدى دفاعات الأهلي لمحاولات الزمالك الهجومية، والتي لم تفتقد للدقة في اللمسة الأخيرة، في حين شكلت هجمات الفريق الأحمر خطورة على مرمى أحمد الشناوي حارس الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 32 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك نتيجة تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للعرقلة داخل منطقة جزاء الأهلي، إلا أن باسم مرسي يتقدم للكرة ويسددها، إلا أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ينقذها، بعدها يتصدى أحمد الشناوي حارس الزمالك ببراعة لضربة حرة مباشرة للأهلي سددها وليد سليمان.

وفي الدقيقة 43 يحرز عبد الله السعيد الهدف الثاني للفريق الأحمر من ركلة جزاء سددها قوية على يمين أحمد الشناوي، وكاد مؤمن زكريا أن يسجل هدف ثالث للأهلي مستغلا خطأ أحمد الشناوي قبل أن يصحح الأخير الموقف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.