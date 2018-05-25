عبدالله السعيد وتريزيجيه ضمن احتياطي المنتخب المصري في ودية الكويت

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر قائمة الاحتياطى فى ودية الكويت المقرر لها التاسعة مساء اليوم وضمت 15 لاعبا وهم: محمد عواد و عصام الحضري و محمود تريزيجيه و أحمد فتحي و سام مرسى و عبدالله السعيد و محمد عبد الشافى و مروان محسن و سعد سمير و أحمد حجازى و محمود كهربا و محمد الشناوى و أيمن أشرف و عمرو طارق و أحمد جمعة.
بينما خرج محمد الننى من قائمة المباراة نهائيا بسبب الإصابة وعدم جاهزيته لودية الكويت.
وجاء التشكيل الأساسى كالتالى :
حراسة المرمى : شريف إكرامى.
الدفاع : عمر جابر و كريم حافظ و على جبر و الونش.
الوسط : محمود عبد العزيز و طارق حامد و شيكابالا و عمرو وردة و رمضان صبحي.
الهجوم : أحمد حسن كوكا.
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