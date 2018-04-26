طارق سليمان يحيِّي مدرب الزمالك قبل لقاء القمة

حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تحية أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك وذلك قبل انطلاق القمة 116، وقام سليمان بتحية مدرب حراس مرمي الزمالك الذي قام بدوره بتحية ثنائي حراسة مرمي الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

ويلعب الفريقان في الثامنة مساء اليوم الخميس علي استاد القاهرة في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري العام.