سموحة يتقدم على المقاصة بهدفٍ في الشوط الأول

تقدم فريق سموحة على نظيره المقاصة بهدف دون رد، في الشوط الأول من لقاء الفريقين المقام حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف سموحة حسام حسن، في الدقيقة 30، ليعلن تقدم الفريق السكندري في الشوط الأول.

ويسعى سموحة للفوز على المقاصة وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تحسين وضعه بجدول الترتيب.