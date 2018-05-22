صورة تذكارية للاعبي الزمالك مع كأس مصر

التقط لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى ومجلس الإدارة الصور التذكارية، احتفالاً بحصد لقب كأس مصر الأخير بعد الفوز على سموحة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح .
وتجمع لاعبو الزمالك وأفراد الجهاز الفني والجهازين الإدارى والطبى فى النادى لالتقاط الصورة التذكارية بعد التتويج بالكأس، وتغيب الثنائى الدولى طارق حامد ومحمود الونش للتواجد مع المنتخب الوطنى والرباعى المحترف معروف يوسف وكاسونجو وحمدى النقاز ونانا بوكو لسفرهم إلى بلادهم خلال فترة الأجازة الحالية.
وحرص أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك، على التواجد فى النادى لالتقاط الصورة التذكارية مع زملائه، حيث حضر بالعكاز كما تواجد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور فى الصورة للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفنى.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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