صورة تذكارية للاعبي الزمالك مع كأس مصر

التقط لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى ومجلس الإدارة الصور التذكارية، احتفالاً بحصد لقب كأس مصر الأخير بعد الفوز على سموحة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح .

وتجمع لاعبو الزمالك وأفراد الجهاز الفني والجهازين الإدارى والطبى فى النادى لالتقاط الصورة التذكارية بعد التتويج بالكأس، وتغيب الثنائى الدولى طارق حامد ومحمود الونش للتواجد مع المنتخب الوطنى والرباعى المحترف معروف يوسف وكاسونجو وحمدى النقاز ونانا بوكو لسفرهم إلى بلادهم خلال فترة الأجازة الحالية.

وحرص أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك، على التواجد فى النادى لالتقاط الصورة التذكارية مع زملائه، حيث حضر بالعكاز كما تواجد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور فى الصورة للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفنى.