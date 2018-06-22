نيجيريا تفتتح التسجيل بمرمى ايسلندا وتتقدم بهدف من دون مقابل
GMT 17:06 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوانتهاء المباراة بفوز منتخب نيجيريا على ايسلندا ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 2-0 في اطار الدور الأول
GMT 16:57 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيونيجريا تسجل هدفًا جديدًا بمرمى ايسلندا وتزيد من تقدمها 2-0
GMT 14:08 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوفوز البرازيل على كوستاريكا بنتيجة 2 - 0 ضمن المجموعة الخامسة من الدور الأول في كأس العالم 2018
GMT 13:00 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومفتي الشيشان يلقي خطبة عن مكانة مصر في العالم الإسلامي في وجود المنتخب المصري
GMT 12:52 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوانتهاء الشوط الاول بين البرازيل وكوستريكا بالتعادل السلبي
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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